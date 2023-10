Google wzięło sobie elektronikę ubieralną bardzo do serca. Oto klawiatura na głowę

Użytkownik noszonej klawiatury musi obrócić głowę, aby wybrać znak na klawiaturze, a następnie zatwierdza swój wybór poprzez naciśnięcie dłonią na klawisz. Japoński zespół Google zadbał o realistyczne odzwierciedlenie klawiatury poprzez dodanie do czapki dźwięku wciskanego klawisza. Dodatkowo czapka posiada akcesorium - pasek o wdzięcznej nazwie CAPS-lock, który umożliwia przywiązanie czapki do głowy, tak by nie spadła z głowy podczas silnego wiatru.