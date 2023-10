Co tam Wielki Zderzacz Hadronów z CERN, Stworzono akcelerator, który ma wielkość... ludzkiego włosa

Osiągnięcie niemieckich naukowców zaowocowało pierwszym akceleratorem, który pozwala nie tylko na rozpędzanie elektronów do wysokich prędkości, ale jest także w stanie utrzymać ich strumień w dość wąskiej wiązce. To pozwala na wykorzystanie go do wielu eksperymentów naukowych. W pracy każdego akceleratora chodzi nie tylko o to, by nadać znajdującym się w nim cząstkom dużą prędkość, ale także o to, by utrzymać je w ryzach, czyli nie dopuścić do ich rozproszenia. To właśnie udało się naukowcom z Niemiec.