Nawet Einstein plótł bzdury. Oto największe naukowe wpadki geniuszy

Dziś wiemy, że za ciepło wewnątrz Ziemi odpowiadają przechodzące proces rozpadu radioaktywnego pierwiastki takie jak uran i tor. Jednak i tak to nie to było przyczyną błędu w obliczeniach, według których Lord Kelvin oszacował wiek Ziemi między 20 a 400 mln lat (pomijając już całkiem dużą rozpiętość jego założeń). Kelvin całkowicie zignorował także możliwość tego, że istniały nieznane mu i ówczesnej nauce mechanizmy odpowiedzialne za transport ciepła z wnętrza Ziemi i za rozprowadzanie go po całej jej powierzchni.