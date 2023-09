Youtuberzy nie mają już nic do gadania. Google wciśnie do filmów najbardziej irytujące reklamy

Dotychczas twórcy na YouTube mieli możliwość dostosowania reklam przed i po filmie, wybierając czy będą one możliwe do pominięcia, czy nie. Dlatego na początku wideo zwykle witały nas krótkie, możliwe do pominięcia reklamy, a filmiki zamykały reklamy o długości od 15 do 20 sekund.



Jak możemy przeczytać na stronie wsparcia YouTube'a, ze względu na opinie twórców według, której "dokonywanie indywidualnych wyborów było mylące zarówno dla nowych, jak i obecnych twórców", YouTube wraz z początkiem listopada.



W praktyce oznacza to, że twórcy będą mogli włączyć reklamy na początku lub na końcu filmu, lecz będą mieli zero kontroli nad tym czy będą one możliwe do pominięcia, czy nie.