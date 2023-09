Nowy smartfon Xiaomi na filmie. Będzie piękny i niedrogi

Urządzenia z nowej serii zadebiutują już w następnym tygodniu, co potwierdzają kolejne wycieki. M.in. film, który dostarczył użytkownik serwisu X Evan Blass, ukazujący nadchodzącego Xiaomi 13T oraz najprawdopodobniej 13T Pro, który pod względem wyglądu nie powinien się różnić od podstawowego modelu. Co zwraca uwagę, to wykończenie plecków smartfona, gdzie zamiast plastiku lub szkła w niebieskiej wersji zastosowano ekoskórę - zupełnie jak w ostatnio zaprezentowanej Motoroli Edge 40 Neo.