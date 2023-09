PlayStation straciło szefa. To ważna postać dla polskiego rynku gier

Szef europejskiego regionu PlayStation "pobłogosławił" polskiemu oddziałowi PlayStation, przeznaczając na nasz rynek środki, które doprowadziły do realnej zmiany. Dzięki nim możliwe były niespotykane wcześniej przedsięwzięcia, jak polska wersja językowa God of War 3 z Bogusławem Lindą w roli głównej. Sony udało się przebić z legalnym graniem na konsoli do mainstreamu, a Jim Ryan miał w tym udział.