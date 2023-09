Google zabija naprawdę dobrą aplikację. Miała dobre oceny i dużo pobrań

Co prawda firma nie podała dokładnej daty wyciągnięcia wtyczki, ale najpewniej stanie się to na początku 2024 roku. Google w komunikacie podał ciekawostkę, która potwierdza, że w USA YouTube Music jest zdecydowanie popularniejszą usługą do słuchania podcastów - aż 23 proc. słuchaczy stwierdziło, że jest to ich ulubiona usługa, gdzie tylko 4 proc. wskazało na Podcasty Google.