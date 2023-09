Wiadomo, ile tokenów NFT przyniosło zyski kupującym. Liczby są porażające

Najdroższym NFT na świecie jest The Merge, stworzony przez tajemniczego artystę o pseudonimie Pak. The Merge został sprzedany 6 grudnia 2021 r. za 91,8 mln dol. The Merge jest grafiką, która składa się z 312 686 części, które zostały zakupione przez 28 983 nabywców. The Merge jest częścią większego projektu artystycznego Pak, który nazywa się The Fungibles i eksploruje koncepcję wartości i tożsamości w cyfrowym świecie. Bieżąca wycena nie jest znana.