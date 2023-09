Uczniowie dostaną Minecrafta za darmo. Ale nie takiego zwykłego

Proces logowania do samej gry powinien być banalnie prosty - po zalogowaniu się do ZPE dostaniemy linka, który przeniesie nas do strony umożliwiającej pobranie Minecraft Education Edition. Po jego pobraniu do gry zalogujemy się danymi do konta ZPE uzyskanymi ze szkoły - loginem, do którego należy dodać rozszerzenie .zpe.gov.pl. To powinno wystarczyć, aby uczeń szkoły podstawowej lub podstawowej mógł zagrać w darmowego Minecrafta.