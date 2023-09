Hit z PlayStation nie jest już grą na wyłączność. Horizon Forbidden West zmierza na PC

PlayStation już od pewnego czasu naśladuje strategię Xboxa i przenosi swoje najlepsze gry na PC z Windowsem. Status gry na wyłączność straciły już, między innymi, Spider-Man, The Last of Us czy Ratchet & Clank: Rift Apart. Na komputery osobiste trafiła też pierwsza odsłona gry Horizon, będąc zresztą jedną z pierwszych gier z PlayStation 4 przeportowanych na nowe urządzenia.