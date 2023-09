Gigantyczna promocja na Steamie. Klasyki nawet o 90 proc. taniej

Dokładnie 12 września 2003 roku Valve oficjalnie wydało pierwszą stabilną wersję klienta platformy dystrybucji cyfrowej Steam. Dziś dystrybucja cyfrowa gier - czy to przez Steam, czy inne platformy należące do wydawców gier - raczej nie dziwi, lecz ówcześnie projekt Valve był przełomowy dla rynku. Nie był także najłatwiejszy do zrealizowania, bowiem graczom przyzwyczajonym do pierwszego Xboxa, Playstation 2, GameCube i gier komputerowych wydawanych na płytach trzeba było sprzedać ideę kupowania stuprocentowo cyfrowych treści.