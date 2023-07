Ta karta graficzna jest najpopularniejsza wśród graczy. Poprzedni lider nie dawał już rady

Nikogo nie powinno dziwić, że w rankingu Steam to wciąż Windows 10 zdecydowanie przewyższa nowe wydanie systemu operacyjnego. Mimo wszystko udział „Jedenastki” powoli rośnie, bo w czerwcu w porównaniu do maja można zauważyć wzrost 1,58 p.p., co pozwoliło uzyskać wynik na poziomie 36,94 proc. Windows 10 jednak wciąż jest bardzo mocny i ma 61,41 proc.