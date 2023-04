Windows 10 nie doczeka się już nowości. Microsoft przechodzi w tryb serwisowy

Ten plan się nie udał. Microsoft nie zdołał zainteresować partnerów sprzętowych i samych klientów na tyle, by Windows 10 odniósł sukces na najważniejszej ze wszystkich platform - a więc na telefonie. Z kolei Universal Windows Platform była zbyt prymitywna i zacofana w porównaniu do dojrzałych technologii z klasycznych wersji Windowsa, by przeniesienie niektórych aplikacji było możliwe. Wizja uniwersalności upadła. To jednak nie oznacza, że Windows 10 był porażką.