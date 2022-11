Masz za stary komputer na Windowsa 11? Microsoft ma inny nowy system

Póki co, nic szczególnego. Microsoft zobowiązał się do serwisowania Windowsa 10 do 14 października 2025 r. Co więcej, utrzymane zostanie zobowiązanie jednej aktualizacji rozwojowej rocznie. A to oznacza, że ta właśnie powinna się pojawić. No i w istocie: jest. Dostępna jako opcjonalne uaktualnienie dla wszystkich zgodnych urządzeń. Choć wielu nowości nie należy się spodziewać.