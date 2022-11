Nowy Pasek zadań nie obsługiwał mechanizmu przeciągnij i upuść - odebrano możliwość przeciągnięcia pliku na ikonę programu, by w ten sposób go otworzyć. To na szczęście już działa. Nadal jednak nie można, na przykład, przenieść Paska na inną krawędź ekranu niż dolną. Nadal też nie można wyłączyć grupowania ikon, czyli zachowania, w ramach którego okna tej samej aplikacji są grupowane do jednej ikony.