Koniec z bałaganem na Pulpicie. Do Eksploratora plików wjechała przydatna funkcja

Dla użytkowników Windowsa 11 22H2 karty w Eksploratorze plików są, póki co, uaktualnieniem opcjonalnym, dla chętnych. Nie zostanie więc zastosowane automatycznie do drugiego wtorku przyszłego miesiąca. Niecierpliwi, którzy nie chcą czekać, mogą uruchomić aplikację Ustawienia, tam zajrzeć do sekcji Windows Update i kliknąć w Sprawdź aktualizacje. System zaproponuje zainstalowanie opcjonalnej aktualizacji KB5019509. To właśnie ta. Jej zastosowanie będzie się wiązało z jednorazową koniecznością ponownego uruchomienia komputera.