Błyskawiczne aktualizacje telefonu? Tylko u Samsunga

Z jednej strony jest to podejście zdecydowanie godne pochwały. Z drugiej zaś trudno nie pozbyć się obawy o jakość oprogramowania. Android z One UI to jedna z bardziej udanych odmian Androida. Szkoda by było, gdyby jego jakość ucierpiała w wyniku wyznaczonych przez kierownictwo i trudnych do zrealizowania deadline’ów. Trudno jednak krytykować coś w sposób profilaktyczny. Trzymając kciuki za pozytywny rezultat, czekamy końca przyszłego roku - wtedy bowiem powinien pojawić się nowy system.