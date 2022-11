Oto, gdzie Polacy niszczą swoje telefony. Jak było u ciebie?

Telefon komórkowy to wyjątkowo kruche urządzenie. Co jest niezwykle frustrujące, bo jest on również urządzeniem, z którym większość użytkowników w zasadzie się nie rozstaje. Zajmujące większość powierzchni urządzenia wyświetlacze dotykowe są podatne na rysy i stłuczenia nawet po upadku z niedużej wysokości. Nie każdy telefon jest też wodo- i pyłoodporny. Generalnie o wypadek nietrudno. Pal licho, jeśli chodzi o sprzęt za tysiąc złotych - choć i to może boleć. Niektóre telefony są jednak wielokrotnie droższe.