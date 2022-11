iPhone jest drogi, ale będzie jeszcze droższy. Dużo droższy

Skomplikowana sytuacja geopolityczna i szalejąca inflacja doprowadziły do trudnego do przyjęcia wzrostu cen telefonów iPhone. Mimo tego popyt na te urządzenia nie maleje. Apple zwiększył zamówienia, by nadążyć za popytem. Problem w tym, że jeden z kluczowych podwykonawców wpadł w poważne tarapaty.