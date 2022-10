Kryzys, mówicie? iPhone 14 Pro sprzedaje się tak dobrze, że Apple nie nadąża z produkcją

Ogromne zapotrzebowanie na iPhone’a 14 Pro i 14 Pro Max jest oczywiście uzasadnione. To jedyne modele w nowym portfolio, które wprowadzają jakieś realne zmiany względem poprzedników, nawet jeśli to „tylko” rozdzielczość aparatu i dynamiczna wyspa zastępująca notcha. iPhone 14 według ostatnich doniesień sprzedaje się słabo, co jest zrozumiałe, bo to w sumie iPhone 13 z aparatem i procesorem żywcem wyjętym z iPhone’a 13 Pro. iPhone 14 Plus z kolei sprzedaje się tak słabo, że Apple obciął produkcję, co… również nie jest zaskakujące, bo to smartfon dla nikogo, który różni się od mniejszej czternastki jedynie rozmiarem ekranu i akumulatora, a kosztuje mnóstwo pieniędzy.