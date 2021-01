Nvidia w końcu zaprezentowała ostatni, najtańszy układ z rodziny RTX 3000 – która właśnie doczekała się mobilnej wersji. RTX 3060 jest dwukrotnie szybszy od GTX 1060, a kosztować ma raptem 330 dol.

Lada moment w sklepach pojawią się pierwsze notebooki z układami graficznymi z linii RTX 3080. To ta sama generacja układów co niedawno zaprezentowana w wersji dla gamingowych desktopów i uważana jest wręcz za przyszłą generację GPU – a więc oferującą generacyjny skok w relacji do wyznaczających bieżące standardy układów z PlayStation 5 i Xbox Series X.

Tak jak i w desktopach, również i w laptopach obowiązywać będzie podział na układy RTX 3060, 3070 i 3080 – rzecz jasna, im wyższy numerek, tym szybszy dany układ graficzny. Ten ostatni, mimo wyzwań jakie stawia trudna do schłodzenia obudowa notebooka, ma oferować renderowanie z płynnością ponad 100 kl./s w rozdzielczości 1440p w, jak to określiła Nvidia, popularnych i wymagających graficznie grach. E-sportowe gry pokroju Overwatcha i Fortnite’a mają działać z płynnością powyżej 240 kl./s. Komputery z RTX 3080 mają kosztować od 2 tys. dol.

Mobilny GeForce RTX 3080 ma być killerem. A pozostałe układy?

Nvidia twierdzi, że notebooki z układem RTX 3070 powinny osiągać o około 50 proc. lepsze wyniki graficzne od tych z RTX 2070. Mają zapewniać płynność 90 kl./s w grach na najwyższych ustawieniach w rozdzielczości 1440p. Komputery z tym układem mają kosztować od 1,3 tys. dol.

Najsłabszy z nowych procesorów graficznych – mobilny RTX 3060 – ma oferować poziom wydajności graficznej porównywalny do PlayStation 5. Gry na tym GPU mają działać w 90 kl./s w rozdzielczości 1080p. Komputery z tym układem mają kosztować od 1 tys. dol.

RTX 3060 w końcu na desktopach. Co potrafi ekonomiczny GeForce?

Najtańszy z GPU najnowszej generacji ma kosztować 330 dol. Obsługuje on te same nowinki techniczne, co droższe układy z tej linii – a więc śledzenie promieni, DLSS czy wykorzystujące bloki obliczeniowe SI mechanizmy pokroju Nvidia Broadcast.

Na nowej karcie graficznej znajdziemy 12 GB 192-bitowej pamięci GDDR6, a ta ma oferować wydajność 13 TFLOPS i 25 RT TFLOPS w ramach swojej architektury i oferować płynność 60 kl./s w Cyberpunku 2077 – będąc dwukrotnie wydajniejsza od GTX-a 1060. W sklepach pojawić się ma w przyszłym miesiącu.