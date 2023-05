Nie ma się z czego śmiać. Naukowcy nauczyli sztuczną inteligencję grać w Minecraft

By zrozumieć, dlaczego GPT-4 grający w Minecraft to nie kolejny viral, a całkiem ważne osiągnięcie, musimy spojrzeć na to jako obecnie sztuczna inteligencja gra w gry. Najczęściej stosowanym podejściem jest tu uczenie przez wzmacnianie (reinforcement learning), w którym agent sztucznej inteligencji - w specjalnie przygotowanym środowisku - powtarza daną czynność i obserwuje otrzymane w ten sposób kary i nagrody. Następnie model analizuje jakie zachowania dają mu nagrody, a które kary i w ten sposób sukcesywnie dąży do zminimalizowania ilości kar i zmaksymalizowania ilości nagród.