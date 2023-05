ChatGPT na sterydach? Czym jest AutoGPT?

Schody zaczynają się przy przygotowaniu AutoGPT do działania, gdyż ten wymaga dostępu API jednego z modeli OpenAI - ChatGPT lub GPT-4 (GPT-4 jest preferowany). Dostęp do API jest prosty, lecz płatny i trudno jest oszacować ile właściwie będzie kosztować korzystanie z AutoGPT, gdyż działa on w systemie "kredytów" - możliwych do wykupienia tokenów, które są "zjadane" za każdym razem gdy AutoGPT wykorzystuje model sztucznej inteligencji OpenAI do generowania tekstu. Im więcej tekstu wygeneruje, tym bardziej uderzy to po portfelu.