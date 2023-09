Tak ma wyglądać utopijne miasto amerykańskich miliarderów. Zdziwisz się, jak zwyczajnie

Pomysł California Forever jest zgoła odmienny. Oni chcą stawiać zwykłe miasto, na terenach, na których niczego teraz nie ma – jak dawni osadnicy. To dużo mówi o różnych podejściach do wizji przyszłości. Coraz więcej osób zgadza się, że nie ma co bujać w obłokach, bo nic dobrego z tego nie wyszło. Nowoczesność jest fajna, ale źle zinterpretowany postęp zamieni miasta w nieludzkie, betonowe, zanieczyszczone molochy obrośnięte równie niemiłymi do życia przedmieściami z domkami szeregowymi. Trzeba więc cofnąć się do punktu, w którym obrano ten zły kierunek i postąpić inaczej.