Boom na elektronikę z drugiej ręki. Nie musimy zmieniać telefonu co generację

Na OLX kupiłem również swojego pierwszego peceta do akademika. Była to typowa, poleasingowa jednostka z procesorem ze zintegrowaną kartą graficzną. Sprzedawca dorzucił do tego używaną kartę graficzną, co ucieszyło studenta odliczającego dni nie tylko do sesji, ale również do premiery GTA V. Jak dziś pamiętam, że po odbiór komputera przyjechałem godzinę wcześniej, więc załapałem się jeszcze na obiad serwowany przez matkę sprzedawcy! Na szczęście nie sprawdziły się wówczas przewidywania moich znajomych, że karta graficzna padnie po kilku miesiącach, bo zapewne wcześniej napędzała farmę kryptowalut. Komputer służył mi przez kilka kolejnych lat.