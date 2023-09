Dzieci dostają aż 4500 powiadomień na telefon dziennie. Trzeba coś z tym zrobić

Według badania przeprowadzonego przez Uniwersytet w Michigan, średni czas spędzony przed ekranem telefonu dla typowego amerykańskiego nastolatka (wiek 11-17 lat) to aż 4,5 godziny dziennie. Małoletni podnoszą średnio telefon do ręki 51 razy dziennie, a rekordziści w badaniu robią to aż 498 razy. Średnia liczba powiadomień, na które reagują na dobę, to 237 notyfikacji, ale nierzadkie są przypadki nawet 4500 powiadomień w ciągu doby.