Żaden inny nie odkurza lepiej. Dyson 360 Vis Nav - recenzja

Sercem odkurzacza jest silnik Dyson Hyperdymium. Producent reklamuje go jako „generujący moc ssania większą niż jakikolwiek inny robot”. Pracuje on z prędkością 110 000 obr./min i wytwarza siłę 100 000g. Producent nie podaje siły ssania w paskalach. Zanim zaczniemy używać sprzętu, musimy uwierzyć na słowo w zapewniania Dysona.



Drugim ważnym elementem, który należy opisać we wstępie, jest system wizyjny 360 stopni. Wykorzystano tu kamerę z obiektywem typu rybie oko oraz 26 czujników. System wizyjny zapamiętuje najważniejsze punkty orientacyjne mieszkania. Pozwala to robotowi odnajdywać się w przestrzeni, omijać przeszkody i wracać do stacji dokującej. Sprzęt robi to po zakończeniu sprzątania oraz w sytuacji, gdy kończy mu się energia. W ostatnim przypadku zapamiętuje miejsce sprzątania i wraca do niego po naładowaniu akumulatora.