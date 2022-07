To, co urzeka w sposób bardziej obiektywny, to łatwość obsługi urządzenia. Należy wyjąć urządzenie z pudełka, zainstalować (banalnie prosto, na zatrzask) dołączony wymienny filtr HEPA+ Carbon, podłączyć do prądu, wcisnąć przycisk zasilania na urządzeniu lub dołączonym pilocie - i już. Żadnego strojenia, wprowadzania ustawień, konfigurowania - choć to oczywiście można zrobić za pomocą całkiem rozbudowanej aplikacji mobilnej. Podstawa jest obrotowa, więc można wygodnie regulować kierunek przepływu powietrza. Aplikacja mobilna również nie jest obowiązkowa: wyświetlacz z przodu prezentuje informacje o aktualnym trybie pracy i stanie powietrza w pomieszczeniu - aktualizowane na żywo.