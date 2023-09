Trzecia bomba atomowa, która nigdy nie spadła na Japonię. Zabijała jednak naukowców

Slotin robił to również ręcznie, trzymając jedną półkulę nad kulą plutonu, a drugą pod nią. Aby zapobiec przypadkowemu zetknięciu się półkul i wywołaniu reakcji łańcuchowej, Slotin trzymał między nimi śrubokręt. Był to bardzo niebezpieczny sposób eksperymentowania, nazywany żartobliwie “tykającą bombą”. Slotin robił to dla zabawy i pokazywał to innym naukowcom jako sztuczkę.