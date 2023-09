To jest odlot. Boeing wykorzystał silnik gry wideo do modernizacji bombowców strategicznych

Boeing nie jest jedyną firmą, która korzysta z silnika Unreal Engine do celów wojskowych. Inne przykłady to symulator helikoptera Apache dla armii USA, system szkolenia pilotów F-35 dla sił powietrznych Izraela czy platforma treningowa dla żołnierzy piechoty morskiej USA. Silnik Unreal Engine jest również używany przez agencje rządowe i organizacje naukowe do tworzenia wirtualnych scenariuszy dla astronautów, lekarzy, policjantów czy strażaków.



Fortnite to nie tylko gra, ale także potężne narzędzie technologiczne, które może mieć wiele zastosowań poza rozrywką. Boeing pokazuje, że silnik gry Fortnite może pomóc w modernizacji jednego z najstarszych i najważniejszych samolotów wojskowych na świecie. To kolejny dowód na to, że granice między grami a rzeczywistością są coraz bardziej płynne.