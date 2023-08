Wcisnęli Polakom nowe kanały i szybszy internet, których nie zamawiali. Urząd: „Ej! Tak nie można”

Sytuacji nie zmieniał fakt, że UPC Polska umożliwił klientom bezkosztowe zrezygnowanie z nowych usług w ciągu 6 miesięcy. Ale UOKiK mówi: tak też nie można. A to dlatego, że "przedsiębiorca nie powinien jednostronnie zmieniać zakresu świadczonych usług lub uruchamiać nowych, a następnie wymagać od konsumentów opłacania wyższego abonamentu za niezamówione produkty lub wycofania się z nowych warunków" – zaznaczono w oświadczeniu.



Warto dodać, że sama treść przesyłanych oświadczeń budziła m.in. nasze wątpliwości. Informacja o podwyżce nie znalazła się na samym początku komunikatu. Oznaczało to choćby to, że osoby, które odebrały maila UPC na smartfonie, mogły nie zobaczyć informacji o automatycznym podniesieniu cen bez scrollowania ekranu.



Jeśli zarzuty się potwierdzą UPC Polska grozi kara do 10 proc. obrotu.