Tablet z Linuxem? Proszę bardzo. Oto StarLite

Wyświetlacz urządzenia pracuje w rozdzielczości 2880 x 1920 pikseli, co jest imponujące jak na sprzęt oferowany w tej cenie. Tablet wyposażony jest też w 16 GB RAM oraz 512 GB pamięci masowej (za dopłatą dostępna wersja z 2 TB). Piętą achillesową tego urządzenia zdaje się być jego procesor. To czterordzeniowy czip Intel N200, który jest istotnie mniej wydajny od układów Intel Core. Jest za to na tyle energooszczędny, że producent zdecydował się zastosować wyłącznie pasywne chłodzenie - tablet będzie zawsze bezgłośny i prawdopodobnie oferuje długi czas pracy na zasianiu bateryjnym.