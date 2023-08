Windows ma ukrytą funkcję, która wielu napsuła krew. Przeskakujący zegar sieje spustoszenie

Serwis Ars Technica dotarł do dwóch inżynierów zajmujących się serwerami prywatnych firm, które ucierpiały w wyniku problemu. Jeden z nich, Simen, pracujący dla centrum danych w Norwegii polegał na serwerze z systemem Windows Server, który pozwalał na śledzenie numerów telefonów komórkowych w czasie rzeczywistym, gdy przenosiły się one od jednego operatora do drugiego. Błąd systemu STS doprowadził do przeskoku zegara o osiem tygodni do przodu, co z kolei sprawiło, że numery, które nie zostały jeszcze przeniesione, zostały oznaczone jako już przeniesione, a numery, które zostały już przeniesione, zostały zgłoszone jako oczekujące. W praktyce doprowadziło to do chaosu, gdyż połączenia wykonywane przez abonentów były przekierowywane do złych operatorów, a w konsekwencji komunikacja z posiadaczami owych numerów telefonów stała się niemożliwa.