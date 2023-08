Masz starszego składaka lub tablet Samsunga? Zaktualizuj system, nie pożałujesz

Co mają oferować? Przede wszystkim poprawki w trybie Flex (czyli taskbar, który pojawia się, gdy częściowo złożymy smartfon), dzięki któremu ikona panelu ma unosić się na ekranie, zapewniając łatwiejszy dostęp. Co więcej, tryb Flex w nowej wersji One UI 5.1.1 ma oferować ulepszony interfejs odtwarzania multimediów z bardziej widocznym przyciskiem paska odtwarzania, który ma być po prostu łatwiejszy do znalezienia. Do tego pojawi się możliwość klikania osi czasu, aby lepiej przeglądać multimedia.