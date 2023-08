Mistrzowska promocja w Plus. Dwa smartfony i dwa abonamenty w cenie jednego

Plus na pełnej wspiera reprezentacje Polski w Mistrzostwach Europy. Operator od 25 lat już sponsoruje polską siatkówkę, z okazji czego nawet ostatnio uruchomił akcję dla klientów, którzy korzystają z jego usług, gdzie za każdy wygrany mecz można zyskać darmową paczkę internetu 25 GB.



Teraz dochodzi opcja, aby przejść do operatora - ci, którzy się na to zdecydują również będą mogli odbierać 25 GB za wygrane mecze.