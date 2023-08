Polacy grają w siatkówkę, a Plus rozdaje darmowe gigabajty. Tak je można odebrać

Plus sugeruje, że zapisanie się do promocji już teraz gwarantuje, że klient nie ominie żadnego bonusu 25 GB darmowego internetu z wygranej. Akcja potrwa od dziś (tj. 11 sierpnia), aż do finału Mistrzostw Europy, czyli 16 września 2023 roku. Oznacza to, że przy dobrej passie reprezentacji Polski klienci Plusa mogą zyskać naprawdę dużo darmowych gigabajtów.