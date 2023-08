Masz tę kartę graficzną? Zaktualizuj sterowniki, zacznie działać szybciej

Co ciekawe, pojawił się pojedynczy przypadek, że po instalacji sterownika graficznego jeden z użytkowników na swoim Intel Arc A380 (czyli bardzo tanim GPU za ok. 650 zł) zyskał wyższą częstotliwość zegara o 150 MHz (z 2000 do 2150 MHz), co bezpośrednio ma wpłynąć na nieco wyższą wydajność. Z pewnością ciekawa sprawa, jednak nie jest jasne, czy każdy posiadacz A380 po aktualizacji zyska podobną funkcję.