Ciemniejszy od ciemnego - taki plan ma Google

Portal 9to5google zauważył tę zmianę na urządzeniu z zainstalowaną wersją Google Play 37.0.22-29, natomiast postanowiłem sprawdzić to u siebie i okazuje się, że na moim Nothing Phone (1) wciąż w aplikacji panuje poprzedni ciemny motyw, więc zmiana najwyraźniej została udostępniona tylko nielicznym. Nie wiemy, czy też ciemniejszy kolor trafi do innych programów Google, ale jeśli zostanie udostępniony dla wszystkich korzystających ze Sklepu Play, to jest taka szansa.