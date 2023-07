Telewizor OLED818 z Ambilight trafia do Polski. To jasność i czerń w zgodnej harmonii

Philips OLED818 to potencjalnie jeden z lepszych telewizorów na rynku i być może najlepszy możliwy zakup, jeśli chodzi o telewizory z doświetleniem Ambilight. To zdecydowanie model premium (a więc i swoje będzie kosztować). Nie jest to jednak najdroższy możliwy telewizor Philipsa, co paradoksalnie czyni go ciekawszym. No ale po kolei.



OLED818 zapewne będzie jednym z najlepszych na rynku w kwestii przetwarzania obrazu: układy Philips P5 od dawna stanowią wzór w kwestii przetwarzania ruchu, a układy siódmej generacji podobno świetnie sobie też radzą z cyfrową rekonstrukcją obrazu przy pomocy sztucznej inteligencji.