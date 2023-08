Próbujesz zaznaczyć hydranty, żeby udowodnić, że jesteś człowiekiem? Naukowcy mówią, że to bez sensu

Chcesz się zalogować, pobrać plik czy po prostu wejść na stronę, jednak zanim to zrobisz, wita cię obrazek z ciągiem trudnych do odczytania znaków, które musisz przepisać. W bardziej zaawansowanych, współczesnych wersjach to istna gimnastyka umysłowa, z wykorzystaniem od 9 do 16 fotografii, na których musisz wskazać "wszystkie zdjęcia z motocyklami" i głowić się czy fragment opony w lewym dolnym rogu liczy się jako motocykl, czy nie.



To tylko dwa z kilku przykładów systemu CAPTCHA wprowadzonego, by odróżnić ludzi od botów, a tym samym uchronić witryny internetowe od nadmiernego ruchu generowanego przez zautomatyzowane systemy. Uchronić jedynie w teorii, bo jak pokazują naukowcy, boty całkiem dobrze radzą sobie z rozwiązywaniem CATPCHy, czyniąc ją bardziej uciążliwą, niż przydatną.