A co jeśli chodzi o wybór procesora w laptopie dla gracza? O ile jeszcze kilka lat temu wśród laptopów gamingowych można było polecić raczej modele oparte na procesorach Intela, to dzisiaj nie ma gigantycznych różnic pomiędzy procesorami Ryzen, a Core. Jeśli chcecie aby laptop był gotowy do grania od razu po wyjęciu z pudełka, zwróćcie również uwagę na to, czy został on wyposażony w system operacyjny.