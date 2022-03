Laptopy poleasingowe to sprzęt, który był używany (zwykle 2-3 lata) w firmach. Po zakończeniu umowy leasingu (wypożyczenia) komputery te są zwykle odświeżane (sprawdzane oraz czyszczone) i sprzedawane dalej jako używane. Siłą rzeczy będą to więc głównie laptopy z segmentu biznesowego. Takie modele mogą się charakteryzować choćby dodatkami jak miejscem na kartę SIM (modemy LTE), system operacyjny w wersji Pro, czy wytrzymałą obudową. Jednak nie wszystkie laptopy używane w firmach to typowe "biznesówki". Można tu również znaleźć komputery, które służyły do projektowania grafiki 3D, CAD, a nawet obróbki i montażu wideo - wyposażone nawet w profesjonalne układy klasy Quadro. Siłą rzeczy laptopy typowo gamingowe będą w zdecydowanej mniejszości. Warto tu zaznaczyć, że na samych laptopach się nie kończy, bowiem w przypadku sprzętu poleasingowego możemy również liczyć choćby na takie dodatki jak stacje dokujące, czy też torby.