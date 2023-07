Komputery z Radeonem RX 7600 nie są na tyle tańsze, by usprawiedliwić oszczędność paru złotych. W segmencie do 4000 zł zdecydowalibyśmy się więc na modele z GeForce RTX 4060 - który to może nie jest szczególnie udaną konstrukcją, ale przynajmniej dysponuje mocniejszymi jednostkami odpowiedzialnymi za ray-tracing oraz technologią DLSS 3. To będą jednak wciąż maszyny do grania przede wszystkim w rozdzielczości Full HD - bądź nieco wyższych, ale często z wykorzystaniem zaawansowanego skalowania jak FSR, czy DLSS.