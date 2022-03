4000 zł to bardzo sensowna i atrakcyjna kwota, za którą chciałoby się kupić dobry laptop do gier. Czy jest to możliwe? Wiemy, jak bardzo ceny sprzętu poszły w górę. Tymczasem jak najbardziej da się to zrobić, ale równocześnie należy zapomnieć o sprzęcie z wyższej półki.