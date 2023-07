Nowe Call of Duty cieknie, Activision nawet się z tym nie kryje. Powróci ulubiony antagonista

Mają powrócić klasyczne mapy w nowych odsłonach. Tak, Terminal, na którym pewnie złamaliście zęby, powróci, wraz z Highrise i Quarry - te już teoretycznie są w grze, ale w Al Mazrah, Warzone 2.0. Co do Warzone, mowa też o nowej mapie, która ma być podobna do tego, co widzieliśmy we wcześniejszych lokalizacjach.