Nowość na YouTubie. Docenią wszyscy, którzy słuchają muzyki

Jak zauważył portal 9to5Google, w najnowszej aktualizacji aplikacji YouTube Music pojawił się przycisk do komentarzy na stronie odtwarzania, obok ocen piosenki.



Ten przycisk pokazuje liczbę komentarzy i otwiera interfejs użytkownika podobny do głównej aplikacji YouTube. Co najważniejsze, użytkownicy muszą sami otworzyć sekcję, aby zobaczyć choćby jedno zdanie innych osób. Więc, gdy będziecie słuchać Cypisa, to nie będziecie skazani na oglądanie sekcji komentarzy.