Youtuber zrobił robotę za Apple. I udostępnił projekt za darmo

Apple i problem prawa do naprawy - a przynajmniej niemożliwości samodzielnej naprawy podstawowych problemów, to temat rzeka. Urządzenia Apple można naprawić, jednak wiąże się to z kosztami, nawet w przypadku samodzielnej naprawy, gdyż koncern z Cupertino całkiem słono ceni sobie udostępnienie narzędzi naprawczych. A to i tak jedynie dla iPhone i MacBooków - reszta musi radzić sobie sama.



Jednak wśród wielu urządzeń Apple, jednym z najtrudniejszych do naprawy są AirPods. Tak etui jak i same słuchawki otrzymały od iFixit notę 0/10 z dopiskiem "choć teoretycznie są one częściowo serwisowalne, niemodułowa, klejona konstrukcja i brak części zamiennych sprawiają, że naprawa jest zarówno niepraktyczna, jak i nieekonomiczna". Teraz pewien youtuber podszedł do problemu w inny sposób, tworząc własne etui na AirPods Pro, które jest w stu procentach naprawialne i posiada dodatkowe funkcje.