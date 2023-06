Zatrudnili się w Amazonie, żeby wcześniej zagrać w grę. Wpadli

Rzecz kręci się wokół nowo wydanej gry Nintendo, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom i japońskiego oddziału Amazona. Według serwisu Shūkan Bunshun dwójka niezwiązanych ze sobą pracowników postanowiła zastosować ten sam trik - czyli zatrudnić się w Amazonie, tylko po to, żeby zdobyć egzemplarze Zeldy.