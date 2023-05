Kolejna popularna gra z PlayStation trafi na komputery. Szykujcie się

Miejmy nadzieję, że studio, które zajmuje się dostosowywaniem gry na komputery osobiste postarają się tylko, jak mogą. Jak wiemy, ostatni port The Last of Us Part 1 na Windowsa nie wyszedł najlepiej i przynajmniej początkowo, gra miała wiele problemów ze stabilnością i działaniem. Od tego momentu wyszło wiele aktualizacji i z pewnością błędy zostały załatane, lecz niesmak wciąż pozostaje.