Wyciek matur 2023. Cała Polska patrzy na Podlasie

Co do zasady, arkusze maturalne powinny być zabezpieczone i odpieczętowane na chwilę przed egzaminem, aby zmniejszyć do minimum szansę na to, że dojdzie do wycieku.



Centralna Komisja Egzaminacyjna stara się walczyć z tym, wprowadzając najróżniejsze formy zabezpieczeń, w tym połączenie z losowymi szkołami, aby potwierdzić, że arkusze nie zostały otwarte.